SAN SEVERO – LA MORTE DI GIANFRANCO FIORE, IL COMMOVENTE RICORDO DEI SUOI ALUNNI

Buongiorno,

sono la mamma di uno degli alunni del Prof. Fiore, scomparso ieri.

I nostri ragazzi hanno pensato di far arrivare alla famiglia del loro insegnante un loro breve pensiero. Spero vogliate pubblicare queste poche righe sulla vostra pagina.

Grazie e buona giornata.

Caro Prof.,

non sono trascorsi neanche due anni dal nostro primo incontro in classe, ma nella nostra mente si accavallano molti ricordi: videoproiezioni, squadrature andate male e l’aria severa dietro a sorrisi improvvisi. La frase che Voi pronunciavate sempre: “A buon intenditor… E noi in coro: “…poche parole”.

E adesso in questi giorni di didattica a distanza non ci resta che sfogliare le tavole dei disegni assegnati e custodirne il ricordo.

Qualcun altro certamente Vi sostituirà ma non sostituirà mai i ricordi dentro di noi. A volte ci avete rimproverato ma tante altre volte ci avete sorriso e fatto ridere con le vostre battute scherzose. Conserveremo nei nostri cuori il ricordo di ogni singolo momento passato con voi e faremo tesoro dei vostri insegnamenti attraverso i quali noi continueremo a farvi vivere. Continuate a sorriderci da lassù.

I vostri alunni della 2 G.