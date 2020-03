FOGGIA – IL COMUNE ATTIVA UNA SEZIONE SU UNA PIATTAFORMA PER LA FRUIZIONE GIORNALIERA DI PRODOTTI

Dichiarazione dell’assessore alle Attività Economiche, Sonia Ruscillo

“Al fine di evitare pericolose ed inutili uscite per acquistare generi alimentari o di prima necessità, il Comune di Foggia, in collaborazione con i ragazzi di Tapecode e del portale www.portamelo.it , ha creato una sezione interamente dedicata alla nostra Città sul sito portamelo.it , al quale è possibile accedere anche dalla app del Comune di Foggia, PubblicApp!

“L’obiettivo – spiega l’assessore alle attività economiche Sonia Ruscillo – è quello di mettere a disposizione di tutti gli esercenti una piattaforma virtuale alla quale accedere in modo totalmente gratuito e nel contempo agevolare i cittadini nella fruizione quotidiana di prodotti e servizi”. Su www.portamelo.it/esercenti/foggia/ è possibile consultare l’elenco di tutte le attività commerciali che aderiscono all’iniziativa.

Su www.portamelo.it/esercenti/foggia/aderisci-al-servizio.html è disponibile il form per tutti gli esercenti interessati ad iscriversi

“Spero di aver fatto cosa utile e gradita a tutti i commercianti e a tutti i foggiani che decideranno di fare la spesa da casa al sicuro con l’App in tasca. E’ solo un piccolo contributo ma testimonia la vicinanza e la preoccupazione di tutta l’Amministrazione Comunale, Sindaco in testa, con l’augurio che tutto questo possa essere, tra qualche giorno, solo un brutto ricordo e poter riprendere in mano le redini della nostra vita e della nostra libertà” conclude l’assessore Ruscillo.