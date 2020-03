SAN MARCO IN LAMIS – COVID 19 – ANCORA UN DECESSO. MORTO UN 63ENNE!

San Marco in Lamis piange la seconda vittima del coronavirus. Morto un 63enne che era ricoverato in rianimazione al Policlinico Riuniti di Foggia. L’uomo aveva patologie pregresse ed era stato ricoverato in condizioni critiche.

Intanto salgono i contagi nella piccola cittadina del Gargano, falcidiata dal virus fin dai primi giorni della pandemia. Dopo l’anziano deceduto e il caso dei funerali, ecco quindi il secondo decesso.

fonte l’immediato