Drammatico. Il bollettino arrivato dalla conferenza stampa della Protezione civile di oggi non può essere definito in altro modo: non ci sono mai così tanti morti in un giorno. Lieve calo dei casi positivi in più: 4.401 contro i 4.492 di ieri, 26 marzo. Secondo il nuovo bilancio, sono 919 le nuove vittime che portano il totale a 9.134. Il numero delle persone attualmente positive in Italia sale a 66.414 pazienti.