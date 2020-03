SAN SEVERO – EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020

EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Il Comune di San Severo avvisa che i contributi per la fornitura di libri di testo relativi all’anno scolastico 2019 – 2020 saranno erogati non appena l’istituto di credito di riferimento, su espressa richiesta degli uffici comunali, comunicherà formalmente modalità e tempi di erogazione, considerata la necessità di evitare assembramenti presso lo sportello bancario a causa dell’emergenza sanitaria di questi giorni.

La comunicazione delle modalità di erogazione dei contributi sarà tempestivamente resa nota con apposito avviso pubblico che verrà diffuso con tutti i mezzi di comunicazione possibili.

Si tratta di risorse che in questo particolare momento, con molte attività economiche chiuse, sono di estrema importanza per le famiglie, ma va evidenziato che sarà necessario adottare tutte le misure di sicurezza e prevenzione richieste per l’emergenza sanitari COVID19.

SAN SEVERO, 26 marzo 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo