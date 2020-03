COVID-19, ANCHE OGGI QUASI 900 MORTI IN ITALIA

In Italia il numero di vittime collegate al Coronavirus ha superato quota 10mila: 10.023 è il numero esatto. Torna in conferenza stampa Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, e racconta l’ultimo bollettino: sono 889 i pazienti deceduti nelle ultime 24 ore, meno di ieri quando le vittime sono state 919, raggiungendo il numero più alto dall’inizio dell’epidemia in Italia. I casi totali sono arrivati invece a 92.472. Tra questi i pazienti attualmente positivi sono 70.065. Ieri i pazienti positivi erano 66.414. 3651, i nuovi contagi.

Il bollettino dalla Lombardia: i casi positivi sono 39.415, i ricoverati 11.152 (15 più di ieri); di questi 1.319 in terapia intensiva, 961 dimessi. I deceduti sono 542 in più di ieri, 5.944 dall’inizio dell’epidemia. Secondo quanto raccontato, sono in calo le telefonate al 112 e degli accessi al Pronto soccorso. Si attende il bollettino generale.