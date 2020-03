MARGHERITA DI SAVOIA – NUOVO VIDEOMESSAGGIO DEL SINDACO LODISPOTO: «QUESTA SETTIMANA SARÀ CRUCIALE, NECESSARIO CONTINUARE A RIMANERE A CASA»

NUOVO VIDEOMESSAGGIO DEL SINDACO LODISPOTO:

«QUESTA SETTIMANA SARÀ CRUCIALE,

NECESSARIO CONTINUARE A RIMANERE A CASA»

Nuovo videomessaggio del Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, per tranquillizzare la cittadinanza sugli sviluppi delle attività di contenimento del Coronavirus.

«Torno a parlarvi – ha dichiarato – per darvi alcune informazioni, se non l’ho fatto prima è perché non ci sono state variazioni rispetto a quanto già comunicato in precedenza. È doveroso precisare in primo luogo che, almeno fino a questa mattina, non risultano ulteriori casi di contagio a Margherita di Savoia. In relazione alla situazione del Poliambulatorio ASL, di cui si è fatto un gran parlare nelle ultime ore, un operatore sanitario proveniente da Barletta, che stava osservando tutti i sistemi di sicurezza, è risultato positivo: attualmente non è ricoverato ma è stato posto in isolamento, le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazioni. Nel pomeriggio di venerdì 27 marzo i locali della ASL sono stati sanificati e lunedì i servizi del poliambulatorio riprenderanno regolarmente. Le settimane passate sono state difficili per tutti, ma aspettiamoci altre settimane ugualmente difficili: quello che abbiamo fatto sinora, cioè rispettare l’obbligo di non uscire se non per casi ben precisi e rimanere in casa, è importante ma sarà ancora più importante continuare a farlo nelle prossime settimane, che saranno cruciali per ridurre le possibilità di contagio nel nostro territorio. Abbiamo già riscontrato risultati positivi negli ultimi giorni, se dovesse essere confermato il trend al di sotto delle previsioni per quanto riguarda il numero dei contagi sarebbe una buona notizia. Ma non per questo dobbiamo abbassare la guardia. Anzi dobbiamo rafforzarla per sconfiggere questo nemico invisibile: solamente in questo modo potremo raggiungere il nostro obiettivo, non solo per noi stessi ma anche per i nostri cari. Noi stiamo garantendo la massima disponibilità ed il massimo impegno nell’interesse del nostro paese e stiamo attuando tutte le misure precauzionali necessarie: voglio ringraziare tutti i consiglieri comunali e gli assessori della nostra amministrazione per la preziosa collaborazione che stanno mettendo a disposizione. Voglio ringraziare in particolare tutti quei concittadini che, tra mille difficoltà, stanno affrontando questo momento con molto impegno. Grazie a voi: mi state dando la forza per andare avanti con determinazione nel portare avanti queste misure precauzionali che devono essere la garanzia per il futuro nostro e dei nostri figli. Voglio ringraziare i cittadini anche per le loro segnalazioni su comportamenti anomali di persone che passeggiano senza motivo, oppure che vediamo correre o andare fuori paese senza autorizzazione. Voglio fare un appello a queste persone: così facendo rischiate la vostra e la nostra vita. Rinnovo a tutti l’invito a non uscire e a rimanere in casa, solo così possiamo aiutarci vicendevolmente. Voglio ringraziare in modo particolare i commercianti di generi alimentari i quali, nonostante le norme consentano ora l’apertura domenicale, hanno concordato con il Sindaco di restare chiusi domenica prossima: è un segnale di grande unità di intenti in questo paese ed è quel che ci serve in questo momento. Nondimeno ringrazio tutti gli altri commercianti e gli artigiani che sono costretti a rimanere chiusi: a loro va tutta la mia solidarietà, ma stiamo pensando anche a gesti concreti. Al di là dei provvedimenti governativi, infatti, cercheremo di adottare per quanto ci sarà possibile dal punto di vista finanziario delle misure per aiutare le categorie che non stanno lavorando. Voglio ringraziare anche il direttore ed il personale dell’Ufficio Postale, che sono in prima linea così come i dipendenti degli istituti di credito: avete visto che davanti al Palazzo delle Poste abbiamo realizzato un percorso obbligato che ha comportato una riduzione degli assembramenti ed il rispetto della distanza di sicurezza e ci risulta che tutto sia stato ripristinato per quanto riguarda il servizio esterno. Ringrazio tutti i Parroci, che mediante la Caritas stanno dando sostegno alle famiglie indigenti, e colgo l’occasione per comunicare che la prossima settimana sarà adottato un provvedimento di Giunta Comunale a favore degli bisognosi che passerà proprio attraverso le Caritas parrocchiali. Ringrazio tutti i volontari dell’AVM, dell’Associazione Polizia di Stato, della Croce Rossa, il personale della Polizia Locale e tutti i dipendenti comunali, i Carabinieri, i Carabinieri Forestali, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato che, attraverso il Commissariato di Cerignola, sta inviando delle autovetture per il controllo del territorio in una preziosa opera di collaborazione. Ringrazio tutti i medici di base, gli infermieri, i farmacisti e tutti gli operatori del settore sanitario che combattono ogni giorno in prima linea mettendo a rischio la propria vita per salvarne delle altre: a loro va la mia piena solidarietà per il grande valore umano e professionale che stanno dimostrando in questo difficile momento. Ringrazio gli operatori ecologici, anch’essi ad alto rischio per il servizio che svolgono e ai quali va il mio sostegno. Ho interpellato personalmente il presidente della Sangalli che mi ha assicurato di aver messo in atto tutte le misure di sicurezza per i lavoratori. Vi riconfermo, come ho fatto anche in altre occasioni, la mia vicinanza: voi siete un settore portante per la pulizia nel nostro paese. Concludo rinnovando l’appuntamento con i cittadini salinari attraverso ulteriori videomessaggi: non nasconderò nulla al mio paese e ai miei concittadini, ai quali garantisco che tutto avverrà alla luce del sole. Se ci saranno novità tornerò a parlarvi, se non ce ne saranno tornerò ugualmente a rivolgermi a voi in modo da continuare insieme questa battaglia per sconfiggere il Coronavirus».