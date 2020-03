SAN PAOLO CIVITATE – Coronavirus: sale a 8 il numero dei contagiati, scatta la quarantena

Coronavirus, sale a otto il numero di contagi a San Paolo di Civitate. L’ultimo caso di positività al Covid-19 è stato comunicato nella giornata di ieri. “Al momento le condizioni di salute del soggetto sono costantemente monitorate, i contatti sono stati messi in quarantena”, fa sapere il sindaco Francesco Marino.

Il primo cittadino ricorda a tutti “che si può uscire di casa solo per lavoro, motivi di salute e per procurarsi generi alimentari e farmaci. Chi è stato posto in quarantena domiciliare o presenta sintomatologia o risulta positivo al tampone per il Covid 19 ha il divieto assoluto di uscire di casa. La vostra non osservanza di queste norme oltre a mettere in pericolo la vostra salute, quella dei vostri cari e quella di altre persone. Restate a casa”.

Fonte Foggia today