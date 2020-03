SAN SEVERO – LA Gioventù Calcio partecipa alla raccolta fondi per l’ospedale MASSELLI-MASCIA con la campagna “IN CAMPO CON UN PER VINCERE!!!”

Anche la Gioventù calcio San Severo insieme allo sponsor “ECO-POL” centro infissi di Pietro Kubik ha deciso di partecipare alla campagna del raccolta fondi per l’ospedale MASSELLI-MASCIA con la campagna intitolata:

“IN CAMPO CON UN PER VINCERE!!!”

“Speriamo che con il nostro invito e il nostro contributo di 1.000 € offerto tramite il nostro Sponsor “ECO-POL” centro infissi di Pietro Kubik, rafforzeremo questa campagna di raccolta fondi per sostenere l’ospedale di San Severo MASSELLI-MASCIA obiettivo 100.000 €.” Queste sono le parole del Presidente della Gioventù calcio San Severo Marco Casano.

Mentre il Mister Luigi Cascavilla nonché Responsabile generale della società mette in evidenza l’importanza di donare oggi, soprattutto per le strutture sanitarie che al momento versano in un stato di emergenza totale. E pur vero che in un momento di difficoltà economica come questa per tutti è un sacrificio non indifferente ma il gesto di “DONARE” non significa contribuire con grossi cifre ma con un piccolo gesto è come dire: oggi sono sceso anche io “IN CAMPO CON UN PER VINCERE!!!” d’altronde slogan della nostra iniziativa.

Il Dirigente Gianluca Cassone invece mette in evidenza che la Gioventù Calcio San Severo non per altro non è affatto nuova in questo genere di iniziative con un curriculum vitae molto ampio (vedi “COLLETTA CUP”, “ ECO-POL- CHRISTMAS CUP” etc….). Non per altro il nostro pilastro per ogni evento ed iniziativa benefica è sempre stato il nostro sponsor ECO-POL centro infissi di Pietro Kubik che a ogni nostra proposta ed iniziativa ha un cuore generoso a cui non fa mai mancare il suo diniego.

Insomma anche il calcio Sanseverese con la GIOVENTU’ CALCIO SAN SEVERO e attraverso lo sponsor ECO-POL centro infissi non fa mancare il suo impegno.