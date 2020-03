APRICENA – EMERGENZA CORONAVIRUS -DISTRIBUZIONE GENERI ALIMENTARI A CHI NE HA VERAMENTE BISOGNO. TUTTE LE INDICAZIONI UFFICIALI

EMERGENZA CORONAVIRUS – ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI E PROTEZIONE CIVILE: DISTRIBUZIONE GENERI ALIMENTARI A CHI NE HA VERAMENTE BISOGNO. TUTTE LE INDICAZIONI UFFICIALI.

Si comunica alla cittadinanza, che a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria COVID-19, l’Amministrazione Comunale, anticipando quanto nel frattempo stabilito anche dallo Stato, ha impegnato delle somme economiche per l’acquisto di generi alimentari da distribuire a tutti i cittadini che necessitano di aiuto.

Dalla giornata di martedì 31 marzo 2020 e a seguire fino a nuove determinazioni (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13) tutti i cittadini che in questo difficile momento hanno delle difficoltà OGGETTIVE, SENZA RECARSI AGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI, per evitare assembramenti inutili, potranno utilizzare le seguenti modalità di comunicazione.

2 linee telefoniche 0882.646734 – 0882.646747

1 numero per comunicazioni WhatsApp 3791336524

Indirizzo mail: servizisociali@comune.apricena.fg.it

Tutte le comunicazioni e le consegne garantiscono la privacy dei cittadini.

Ogni cittadino dovrà comunicare i propri dati anagrafici (Nome/Cognome/Luogo e data di nascita/ Indirizzo di residenza e numero di cellulare).

Gli uffici dei servizi Sociali in collaborazione con l’ufficio anagrafe, fatte brevi verifiche, consegneranno SOLO ED ESCLUSIVAMENTE alle Associazioni di Protezione Civile del COC (Centro Operativo Comunale – AVEA e CROCE ROSSA) l’elenco dei cittadini che beneficeranno degli aiuti. I PACCHI DI GENERI ALIMENTARI SARANNO CONSEGNATI DIRETTAMENTE A CASA DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO.

Analoga procedura sarà effettuata appena saranno pronti, nei prossimi giorni, i buoni spesa che saranno acquistati dal Comune con i fondi della Protezione Civile Nazionale.

IMPORTANTE!! Si chiede ovviamente a chi non ha bisogno di questi aiuti di non chiederli, per evitare di far perdere tempo inutile agli uffici. Le indicazioni dello Stato consigliano di dare priorità a chi in questo momento è in situazioni difficili, quali ad esempio commercianti che da tempo hanno chiuso le attività, artigiani, lavoratori in nero e CITTADINI CHE NON PERCEPISCONO GIA’ CONTRIBUTI PUBBLICI (reddito di cittadinanza).

Questa iniziativa è condivisa con le Associazioni di protezione civile, le parrocchie, le comunità religiose e CARITAS cittadine. Tutto sarà centralizzato presso gli uffici dei servizi sociali. Chiediamo di evitare di chiedere il pacco, al Comune, alla prima, alla seconda e alla terza parrocchia, etc, I DATI ARRIVANO TUTTI ALLO STESSO UFFICIO. Dobbiamo dare aiuto a più cittadini possibile e nella maniera più equa possibile.

Le derrate alimentari, in questa prima fase sono state acquistate da fondi del Comune di Apricena e saranno in deposito presso la Palestra della Scuola Media Fioritti, che sarà vigilata anche di notte. Molte sono state già le prenotazioni di donazioni da parte di cittadini e imprenditori, per la qual cosa esprimiamo PROFONDA GRATITUDINE. Chiunque voglia donare e aiutare la nostra comunità in questo momento di difficoltà, lo potrà continuare a fare secondo le seguenti modalità:

– Conferendo direttamente alla Palestra Fioritti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13;

– Contattando i numeri di telefono sopracitati;

– Per donazioni economiche, effettuando bonifico bancario all’IBAN che sarà comunicato tra poche ore, intestato al Comune di Apricena, specificando nella causale: donazione emergenza Covid – 19 (ai sensi dell’art. 66 DL 17 marzo 2020 n.18).

L’Amministrazione Comunale confida nel buon senso della popolazione, invita le persone in difficoltà a chiedere aiuto, senza aver timore alcuno.

Ringraziamo fin d’ora tutti coloro i quali, in questo momento stanno dando una mano e chi si aggregherà in corsa. SIAMO UNA GRANDE FAMIGLIA, SIAMO ORGOGLIOSAMENTE APRICENESI.

SI INVITA LA POPOLAZIONE A SEGUIRE LE COMUNICAZIONI ESCLUSIVAMENTE DAI CANALI UFFICIALI:

– Facebook: Comune di Apricena

– Facebook: Antonio E Grazia Potenza

– Facebook: Antonio Potenza – Sindaco di Apricena

– Sito internet: www.comune.apricena.fg.it

L’Assessore ai Servizi Sociali

Agata Soccio

L’Assessore alla Protezione Civile – Giuseppe Solimando

Il Sindaco

Antonio Potenza