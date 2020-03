FOGGIA – 5 EURO A TESTA PER L’EMERGENZA COVID-19. MA SOLO PER CHI NE HA BISOGNO E DIRITTO

Dichiarazione del sindaco di Foggia sull’emergenza sociale da Coronavirus

«Com’era prevedibile, per un difetto di comunicazione da parte del Governo sull’elargizione dei 400 milioni di buoni spesa, questa mattina mi sono ritrovato diverse persone sotto il Comune che chiedevano di beneficiarne. Solo alle 13 ci è giunta l’ordinanza dalla Protezione Civile che ne stabilisce i criteri, assegnando al Comune di Foggia la somma di 1 milione 142mila 277,50 euro. Una cifra irrisoria perché se dovessero arrivarci anche solo 10mila richieste, in una città di 160mila abitanti, significa 100 euro a testa. Ciò nonostante, come Giunta comunale, abbiamo provveduto a fissare i criteri per le domande da inoltrare ai Servizi sociali e gli interessati potranno chiamare al numero telefonico 0881.792830 oppure inviare una mail a buonispesa@comune.foggia.it

I buoni spesa corrispondono a 5 euro a persona, incrementata di 7 euro per persone minori o disabili. La consegna dei buoni sarà effettuata settimanalmente, tramite la compilazione di un modello che sarà pronto a breve.

Sappiamo bene che queste provvidenze non saranno sufficienti per fronteggiare la lunga emergenza, per questo, come Amministrazione, abbiamo predisposto un fondo di solidarietà di 445 mila euro di risorse comunali. Contiamo di incrementarlo mediante libere donazioni che chiediamo di farci avere mediante bonifico bancario presso l’Unicredit, utilizzando il seguente IBAN: IT71N0200815703000010517119, indicando come causale “Donazione raccolta Banco Alimenti”. Chiediamo, soprattutto alle aziende, di darci una mano nel continuare anche la colletta alimentare, così da poter consegnare ai più bisognosi sia i buoni spesa, sia i pacchi alimentari.