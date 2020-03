SAN SEVERO – On. Giuliano: “Nessuno resterà solo. Lo Stato c’è e stiamo agendo in base alle priorità. Come Deputati del M5S abbiano donato 3 miloni di €. Promuoverò iniziative specifiche per il mio territorio”

On. Giuliano: “Nessuno resterà solo. Lo Stato c’è e stiamo agendo in base alle priorità. Come Deputati del M5S abbiano donato 3 miloni di €. Promuoverò iniziative specifiche per il mio territorio”

“Nessuno sarà lasciato solo. Lo Stato c’è, non si dimentica dei più bisognosi, e porrà in essere ogni sforzo per sostenere il Paese e per superare questa fase di emergenza. E anche noi come esponenti del Movimento 5 Stelle abbiamo voluto fare la nostra parte”. Lo dichiara l’On. Carla Giuliano, parlamentare del M5S di San Severo che illustra le iniziative autonome della propria forza politica: “Come Movimento 5 Stelle abbiamo immediatamente messo a disposizione della Protezione Civile la somma di 3 milioni di euro proveniente dal taglio dei nostri stipendi di Parlamentari per l’acquisto di attrezzature e strumenti necessari alla terapia intensiva e per l’acquisto di 300 ventilatori polmonari. Siamo partiti dalla tutela della vita umana. Priorità indiscutibile”.

L’attenzione dello Stato è rivolta a tutti ed il Governo è al lavoro per questo. Nessuno deve rimanere indietro, a maggior ragione gli indigenti e le fasce più deboli della popolazione”, rimarca l’On.Giuliano che, a seguire, in ordine alle misure appena varate dall’Esecutivo aggiunge: “Queste importanti misure economiche del Governo sono destinate a garantire i beni di prima necessità alle famiglie e ai cittadini più bisognosi. A coloro che a causa della epidemia in corso si trovano in stato di indigenza. Ma il Governo ha varato misure adeguate alla tutela di ogni situazione di disagio”.

Nello specifico, a tutta la Capitanata sarà destinata una somma di 5.451.487,72 euro; per il Comune di San Severo 494.776,66 euro.

“Stiamo attraversando un momento storico estremamente complesso, molte persone, tra cui tanti miei concittadini, sono in difficolta’ e purtroppo ci sono anche coloro che hanno difficolta’ ad acquistare generi alimentari. Nessuno pero’ deve essere lasciato solo. Per questo è stato davvero importante il tempestivo intervento di ieri del Governo a favore delle fasce piu’ in difficolta’. Il Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Conte era quanto mai necessario: 4,3 miliardi immediatamente disponibili per i Comuni, a cui si sommano i 400 milioni per le persone che non hanno la disponibilità economica per fare la spesa, consentiranno di dare un aiuto immediato a chi ne ha più bisogno. E a San Severo andranno 494.776,66 euro! Un altro passo per dare aiuto e sostegno ai cittadini!

La Deputata rivolge poi uno specifico ringraziamento: “Voglio anche esprimere i miei più sentiti ringraziamenti ai tanti cittadini e alle associazioni di San Severo che in tanti modi diversi stanno operando in prima linea per assicurare i servizi essenziali ai cittadini, così come è doveroso ringraziare le Istituzioni, le Forze dell’Ordine e tutti gli operatori medico-sanitari che, giorno per giorno, mettendosi in gioco in prima persona, stanno lavorando senza sosta per portare soccorso, per garantire il controllo del territorio e per superare il più presto possibile questa delicata fase di emergenza.

Il quadro è delicato anche nel nostro territorio per cui rinnovo l’appello ai miei concittadini a rispettare le regole e a rimanere a casa per tutelare la salute propria e quella di tutti.

Alle famiglie colpite in maniera più drammatica dal Coronavirus, che hanno perso un proprio caro o hanno un proprio familiare in difficoltà, esprimo la mia profonda vicinanza”.

In conclusione l’On. Giuliano ribadisce un ulteriore impegno: “Infine intendo promuovere iniziative locali, per il mio territorio, confidando anche nella generosità di chi è in condizione di aiutare i più bisognosi, nel riserbo che tali attività devono mantenere anche per tutelare la dignità dei beneficiari. Dobbiamo rispettare le regole e rimanere uniti. Insieme ce la faremo!”.