CAPITANATA – Coronavirus: la Provincia di Foggia e i Comuni della Capitanata con le bandiere a mezz’asta oggi 31 marzo

La Provincia di Foggia, con il suo Presidente Nicola Gatta, unitamente all’Unione delle Province Italiane e all’Associazione Nazionale Comuni Italiani, accogliendo l’appello del Presidente della Provincia di Bergamo, ha prestato la propria adesione, alla giornata in ricordo delle vittime del Covid-19 indetta per la data odierna.

I Sindaci della Capitanata, alle ore 12.00, osserveranno un minuto di silenzio davanti ai propri municipi o davanti ai monumenti dei Caduti a nome di tutta la comunità, quest’ultima invitata a fare altrettanto nelle proprie abitazioni. Contestualmente verranno esposte le bandiere a mezz’asta.

Il Presidente, Nicola Gatta, dichiara: “Il dolore che ci attanaglia in questo momento di grande sofferenza rende superfluo ogni commento. Oggi, 31 marzo, cogliamo l’occasione per stringerci tutti attorno alle famiglie che hanno perso i loro cari a causa di un nemico invisibile. Invito l’intera cittadinanza e i primi cittadini della Capitanata ad esprimere tutti insieme la nostra vicinanza e solidarietà”.