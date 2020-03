MARGHERITA DI SAVOIA – CONSIGLIO COMUNALE, APPROVATI TUTTI I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

SUNTO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE

DI MARTEDì 31 MARZO 2020

È stato convocato per martedì 31 marzo con inizio alle ore 10.00 il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, in sessione ordinaria e in unica convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

D.U.P. 2020/2022. Bilancio di previsione 2020/2022. Approvazione piano triennale delle OO.PP. – Programma biennale acquisiti forniture e servizi. Piano di alienazione e valorizzazione immobili comunali. Proroga termine pagamento Cosap 2020 e sospensione rateizzazione tributi locali periodo 8 marzo/31 maggio 2020.

Erano presenti il Sindaco di Margherita di Savoia Bernardo Lodispoto ed i consiglieri comunali Giuseppe Napoletano, Grazia Galiotta, Ruggiero Camporeale, Salvatore Piazzolla, Francesca Santobuono, Mario Braccia, Gianluca Di Lecce, Addolorata Patella, Salvatore Schiavone, Savino Tesoro ed Antonella Cusmai. Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati approvati all’unanimità dei presenti.

«Avere approvato all’unanimità tutti i punti all’ordine del giorno – dichiara il sindaco Lodispoto – è un atto di grande responsabilità per il quale voglio ringraziare i consiglieri poiché è di questi gesti di comunione di intenti che ha bisogno la nostra comunità in questo momento».

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE