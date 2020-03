SAN SEVERO – IL MAT ADERISCE ALLA GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO

IL MAT ADERISCE ALLA GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO

Martedì 2 aprile, ore 16.45, diretta Facebook con il fumettista Giuseppe Sansone

Il 2 aprile – giovedì – si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo (WAAD, World Autism Awareness Day), istituita dall’ONU nel 2007, ricorrenza che richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello Spettro autistico allo scopo di porre l’attenzione su questa forma di disabilità, di sviluppare la ricerca e di sensibilizzare contro ogni forma di discriminazione.

“In questo particolare e delicato momento storico che stiamo vivendo – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio che segue direttamente la delega ai Servizi Museali – il MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo, anche se chiuso al pubblico nel rispetto delle normative nazionali, parteciperà all’iniziativa attraverso i suoi canali social con una diretta Facebook che vedrà interagire il fumettista Disney Giuseppe Sansone, autore del libro “Matteo contro lo Spettro autistico” (Edizioni di Pagina, Bari, 2019), nonché genitore di un ragazzo autistico. Con la diretta vi è la possibilità di fare domande e ascoltare un fumettista di fama nazionale e molto apprezzato”.

Originario di Trani, Giuseppe Sansone ha già avuto rapporti professionali con il MAT Museo dell’Alto Tavoliere, partecipando, con una sua illustrazione, alla Mostra “Buon Compleanno Paz”, tenutasi al MAT nel 2016 e presenziando ad una conversazione con altri fumettisti, organizzata dal MAT nello stesso anno.

Il fumettista Sansone nel 1997 frequenta l’Accademia Disney, facendosi notare per il suo tratto brillante. I primi disegni per Topolino sono dell’aprile 1999 con “I Bassotti In: Attenti al Cane”, seguiti poi da tavole per i cicli “I Bassotti In”, “Il Prode Lancicciotto”, “Le Avventure di West Paper”, “Paperotto & Company” e molte altre. Ma Sansone non è solo Disney, collabora con l’editore Laterza per il libro “Lampi e Splendori”, e pubblica fumetti che spaziano letteralmente dal sacro, “Padre Pio Santo. Il Profumo dell’Amore”, al profano “Conosci la Puglia?”, “Time Trip Experience”, “Traffic”.

L’appuntamento è giovedì 2 aprile, alle ore 16.45 sulla pagina Facebook: MAT Museo dell’Alto Tavoliere (link https://www.facebook.com/museoaltotavoliere). #sfidAutismo2020 #MAT #ilMATnonsiferma #museochiusomuseoaperto

SAN SEVERO, 31 marzo 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo