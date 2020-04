CAPITANATA – NUOVA NEVICATA: INTERVENGONO I MEZZI DELLA PROVINCIA

Nella notte, una nuova nevicata ha interessato alcune aree della Capitanata. L’evento ha reso necessario l’intervento dei mezzi spalaneve e spargisale della Provincia di Foggia, per garantire la sicurezza delle strade provinciali.

“Dopo la nevicata della scorsa settimana, anche questa notte, i mezzi della Provincia sono intervenuti per assicurare la percorribilità e la sicurezza delle strade provinciali a tutti i cittadini di Capitanata. – Dichiara il Presidente dell’Ente, Nicola Gatta – Colgo l’occasione, in questo periodo emergenziale, per rinnovare l’appello di restare tutti a casa”.