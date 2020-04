FOGGIA – CONFINDUSTRIA – La solidarietà al Gruppo Sanità Più per ennesimo atto intimidatorio

Confindustria Foggia rinnova grande solidarietà e massima vicinanza ai dirigenti ed al personale del gruppo Sanità Più per l’ennesimo atto intimidatorio che ha nuovamente danneggiato le strutture del gruppo.

“E’ semplicemente disgustosa – ha dichiarato il Presidente di Confindustria Foggia, Gianni Rotice – la protervia dei responsabili di questi atti criminosi che perpetuano atti violenti e vili, in spregio alle risposte della Squadra Stato ed alla ferma condanna della società civile, di tutte le categorie produttive, professionali e sindacali, del mondo accademico e della ricerca”.

“Lascia altresì senza parole il vilipendio alle esigenze della comunità foggiana, per le quali anche le strutture socio-sanitarie come quelle di Sanità Più sono chiamate a svolgere un importante ruolo in questa delicatissima fase di emergenza.

“Confindustria Foggia – ha concluso il Presidente Rotice – invia un caloroso abbraccio alle famiglie Telesforo e Vigilante e ribadisce il totale sostegno a tutte le istituzioni in prima fila nella lotta alla criminalità, dalla quale giungono segnali di ulteriore preoccupazione a seguito della inaspettata e gravissima crisi economica che sta colpendo imprese e famiglie”.