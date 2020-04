FOGGIA – COVID-19, DONAZIONE DI MICHELE D’ALBA AL POLICLINICO RIUNITI

Confindustria Foggia esprime plauso ed apprezzamento per il nobile gesto dell’imprenditore Michele D’Alba, Amministratore del Gruppo Tre Fiammelle e Presidente della Sezione Metalmeccanica, che ha donato 50.000 (cinquantamila) euro al Policlinico Riuniti di Foggia per l’acquisto di attrezzature e dispositivi necessari per fronteggiare l’emergenza da Covid -19.

“In un momento di grande difficoltà ed emergenza per il sistema sanitario, alle prese con le drammatiche conseguenze della pandemia in atto – ha dichiarato Michele D’Alba – ho voluto assicurare un sostegno alle strutture ospedaliere foggiane, che, nonostante l’eccezionale e proficuo impegno organizzativo e finanziario profuso, abbisognano comunque della collaborazione di tutti per sostenere la meritoria azione quotidiana degli operatori sanitaria a difesa della comunità di Capitanata, particolarmente colpita dal Covid-19 rispetto ad altre aree della regione”.

“Ringrazio di cuore Michele D’Alba per quanto ha fatto – ha dichiarato il Presidente di Confindustria Foggia, Gianni Rotice – perché il suo gesto, e quelli che sicuramente seguiranno da altri colleghi imprenditori, oltre agli effetti tangibili e più evidenti, testimonia ancora una volta l’attenzione del nostro mondo associativo alle esigenze del sociale, confermando che il legittimo perseguimento dell’utile di impresa non è mai disgiunto dall’attenzione concreta per il territorio”.