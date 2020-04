FOGGIA – Unione stoccatori materie prime, garantiremo sempre il nostro apporto alla filiera alimentare

L’unione stoccatori della provincia di Foggia, associati alla Confcommercio territoriale, pur con le preoccupazioni del periodo e i rischi d’impresa legati anche all’incolumità dei propri lavoratori, consapevoli del ruolo strategico nell’ambito della filiera agroalimentare, continuano a soddisfare, senza speculazione alcuna, tutte le richieste di materia prima da parte di molini e pastifici.

Risultano fuorvianti alcune notizie che riguardano le quotazioni del grano. A oggi presso la borsa del grano di Foggia le stime, infatti, rimangono invariate.

L’Unione e i suoi associati, continueranno a garantire il loro apporto alla filiera in maniera trasparente e leale, per garantire i beni di prima necessità sulla tavola di tutti gli italiani – ha dichiarato il presidente Emanuele Vocale. Siamo consci del particolare momento che attraversa il Paese e rimaniamo fiduciosi che l’attuale situazione si possa sbloccare il prima possibile. Noi faremo la nostra parte, come sempre abbiamo fatto. Viva l’Italia, andrà tutto bene!