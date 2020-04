SAN SEVERO – ANCHE USB CHIEDE REVOCA DEL PIANO OSPEDALIERO

Direttore Generale ASLFG Foggia

Direttore Sanitario ASLFG Foggia

Presidente Giunta Regionale Bari

Sindaco di S.Severo

S.E. il Prefetto di Foggia

LORO SEDI

Foggia, 31/03/2020

Oggetto: Disposizione di servizio ASL FG del 30/03/2020 avente oggetto: “ emergenza covid-19 riorganizzazione temporanea dell’assistenza ospedaliera”. Richiesta di revoca.

Abbiamo letto con molta attenzione la disposizione, come in oggetto, lasciandoci alquanto perplessi su tutto il movimento di accorpamenti che questa Direzione Generale vuole mettere in atto per arginare il covid-19.

Le perplessità nascono, soprattutto, per alcuni accorpamenti che,secondo noi, non hanno ragione di essere messi in atto in quanto, con tali manovre, si svuota un intero territorio della possibilità di cura.

Come è senz’altro noto, il c.d. Coronavirus per quanto devastante, non ha debellato le altre malattie purtroppo presenti e, per questo, troviamo inspiegabile che un P.O. (San Severo) non rientrante nella rete Covid-19, venga depauperato delle sue specialità (in particolare Ostetricia e Ginecologia insieme alla Pediatria) a favore di un P.O. che è entrato, di fatto, nella rete Covid-19.

È un controsenso, per noi, spostare una massa di donne e bambini in un ospedale che, visto quanto sta succedendo dappertutto, potrebbe essere a rischio per partorienti e bambini.

Logica e linee guida del 23/3/2020 avrebbero dovuto indirizzare verso un obiettivo ed improcrastinabile potenziamento del P.O. di San Severo (vista la non appartenenza alla rete Covid-19) in tutte le sue specialità per meglio fronteggiare la gestione dell’emergenza ospedaliera NON COVID della ASL.

Unica logica che potrebbe essere non giustificata ma “decriptata” di questi accorpamenti e disattivazioni è la carenza di personale che si tenta di arginare con l’invio di personale operante nelle strutture “accorpate”.

La soluzione trovata, però, rischia di essere peggiore del male che si vuole arginare e per questo la USB chiede a quanti in indirizzo:

• di revocare la disposizione in oggetto;

• di individuare nell’ambito provinciale, in accordo con l’A.O.U. di Foggia, gli immobili di ex-presidi ospedalieri dismessi e/o accorpati e riattivarli in tempi rapidi, se i destinatari ritengono che ci sia quest’esigenza precipua;

• di individuare, in estrema ratio, le strutture in grado di garantire percorsi separati per pz COVID positivi dai pz NO Covid;

• di reperire il personale occorrente a coprire le carenze di organico (oltre ai DPI idonei) con le stesse modalità con cui la Protezione Civile ha inviato personale medico e infermieristico nelle regioni del Nord;

• di potenziare, con mezzi e personale, le strutture ospedaliere non rientranti nella rete Covid-19.

Tanto si doveva e in attesa di un riscontro alla presente, si saluta.

/Federazione USB

Antonio Di Gemma