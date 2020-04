SAN SEVERO – il SINDACO MIGLIO ANNUNCIA, RESTA APERTO IL REPARTO DI GINECOLOGIA OSTETRICIA!!!

Il sindaco Francesco Miglio

Dopo innumerevoli contatti telefonici intercorsi nella mattinata con il Presidente della Regione Puglia ed il Direttore Generale ASL FG, mi ha appena chiamato Michele Emiliano per comunicarmi che sarà conservata la operatività del reparto di ginecologia a San Severo con un contingente di 10 infermieri, 6 medici e 10 ostetriche per far fronte a tutte esigenze di cura ( anche d’emergenza) dell’utenza vasta di San Severo e dell’Alto Tavoliere.

Sono molto soddisfatto.

Ora tutti contro il virus.