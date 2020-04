SAN SEVERO – PD: SI SOSPENDA DA SUBITO LA DECISIONE SU GIENCOLOGIA PEDIATRIA E OSTETRICIA DELL’OSPEDALE

SI SOSPENDA DA SUBITO LA DECISIONE SU GIENCOLOGIA PEDIATRIA E OSTETRICIA DELL’OSPEDALE DI SAN SEVERO

Il Partito Democratico di San Severo chiede l’immediata revisione delle Disposizioni del Direttore Generale dell’ASL FG che, di fatto, sospende, il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di San Severo, per il periodo di emergenza COVID 19, e che di fatto, genera già in queste ore un allarme, motivato e giustificato nelle popolazioni dell’Alto Tavoliere.

La sacrosanta lotta per sconfiggere e limitare i disastri creati dalla pandemia del coronavirus non passa certamente attraverso il ridimensionamento della funzionalità dei Presidi Ospedalieri.

Bene, allora si proceda all’individuazione di spazi e strutture idonee, anche nell’attuale struttura ospedaliera, ma non riteniamo percorribile la scelta di mortificare il lavoro di Reparti essenziali quali la Ginecologia, Ostetricia e la Pediatria.

È semplicemente illogico ed impensabile costringere le gestanti ed i loro familiari a dover fare diversi km per farsi curare e partorire in altri presidi ospedalieri della provincia, con gli evidenti rischi connessi ai pericoli della strada, al rischio di contagio in questo periodo, nonché a tutti i problemi assistenziali che possono insorgere per le donne e le emergenze che spesso caratterizzano i percorsi di gravidanza.

Alla dirigenza ASL FG ricordiamo che con la chiusura dell’Art Village, la successiva riduzione operativa dei Servizi socio-sanitari territoriali – Ser.T , Presidi Psichiatrici, Consultorio Familiare, Presidi Riabilitativi – quindi con la chiusura di Pediatria, poi rientrata, pur se ancor oggi sotto organico , infine con le scelte penalizzanti di questi giorni, di fronte a questa analisi diventa indispensabile un cambio radicale, con scelte coraggiose per la tutela della salute dei cittadini di San Severo e dell’intero Alto Tavoliere.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, le Forze Politiche, Sindacali e le Realtà Associative si adoperino, per quanto possibile in questi giorni di grande difficoltà e di contrasto al Coronavirus, ai fini del raggiungimento di risultati tangibili e concreti per il bene della nostra Comunità cittadina e del territorio dell’Alto Tavoliere.

In queste ore va il nostro grazie ad ogni singolo operatore della Sanità, delle Forze dell’Ordine, nel mondo del commercio, e a tutti i cittadini che con alto senso della responsabilità, stanno combattendo la diffusione del Corona virus-19.

PARTITO DEMOCRATICO SAN SEVERO