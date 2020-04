CAPITANATA – COVID-19,M USB POLEMICA CON ALCUNE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SERVIZIO 118

Direttore generale ASLFG Foggia

Direttore Sanitario ASLFG Foggia

Direttore Dip.E.U. ASLFG Foggia

Direttore Dip.Prevenzione ASLFG Foggia

Presidente Giunta Regionale Foggia

S.E. Il Prefetto di Foggia

E.p.c. Presidenti Associazioni di Volontariaro

Impegnati nel servzio 118 dell Provincia di Foggia

Foggia, 02/04/2020

OGGETTO: motivazioni per un internalizzazione immediata del servzio 118 gestito da associazioni di volontariato

Siamo venuti a conoscenza di una comunicazione, da parte delle associazioni di volontariato che gestiscono alcune postazioni 118 della provincia di Foggia, che se non fosse il periodo tragico potrebbe essere considerata una provocazione ridicola.

Queste associazioni chiedono, in pratica:

Un esborso maggiore, da parte della ASLFG, per poter assumere altro personale; Consegna piu celere dei DPI da parte della ASLFG.

Molte di queste associazioni (qualcuna ha il merito di rispettare i Lavoratori), cercano, furbescamente, di trarre dei vantaggi da questo periodo storico e dimenticano (o fanno finta di dimenticare) che la quasi totalità (tranne qualche rare eccezione) dei loro dipendenti sono part/time (60-80-120 ore) o, peggio ancora, li ha licenziati negli tempi.

Una richiesta irricevibile che farebbero bene a ritirare e ad aumentare le ore al proprio personale e riassumere quanti hanno mandato a casa ingiustamente e che in questo momento servirebbebro per la loro ultradecennale esperienza nel 118 (visto, tra l’altro, che oggi il rimborso sul servizio svolto non è piu forfettario fisso ma è basato sul servzio e le ore effettivamente documentate).

Sul secondo punto vorremmo, sommesamente, ricordare ai Presidenti delle associazioni che la L.81/2008 (tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori) all’art.1 comma b) dice chiaramente che il responsabile della sicurezza aziendale (e della tutela e della sicurezza dei Lavoratori) è il datore di lavoro (cioè loro) e non si può accettare (a maggior ragione oggi) che nel caso la ASLFG “dimenticasse” di fornire DPI idonei se ne lavino le mani. Ove ciò accadesse denunceremo nelle sedi opportuni quei presidenti che scaricano le loro responsabilità su terzi.

Come del resto non possiamo dimenticare di quanto prevede l’art.4 dello stesso D.lgs che all’comma 1 (ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati) lettera g) include “ i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266…”.

Saremmo curiosi di sapere se la ASLFG ha recepito il DVR, dalle associazioni, secondo le nuove norme dettate per il COVID 19.

Infine (e non perché meno importante, anzi) chiediamo alla Direzione Generale e al Dipartimento di Prevenzione di adottare identiche misure che vengono adottate per i Lavoratori dipendenti e di Sanitaservice in presenza di “quarantena” forzata (per contatto con presunto positivo al COVID 19) e cioè l’effettuazione del tampone affinché il Lavoratore (ed i colleghi) siano sicuri nei loro luoghi di lavoro.

Tutto quanto sopra ci spinge a chiedere, con sempre piu forza, che l’internalizzazione del servizio sia immediata non fosse altro che per dare tranquillità a quei Lavoratori che stanno dando (loro si) l’anima sul campo.

In attesa di riscontro, si saluta

/l’esecutivo USB Mangia Santo