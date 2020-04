FOGGIA – L’A. C. ringrazia per i cartelloni 6×3 di campagna di sensibilizzazione per evitare la diffusione del coronavirus

L’Amministrazione Comunale intende rivolgere un sentito ringraziamento alle ditte che si occupano delle affissioni pubblicitarie sul territorio comunale e in particolare: Studiocinque Outdoor srl, Input Adv srls, Pontieri srl e Iunet srl, perché accogliendo il suo invito hanno messo a disposizione una parte dei loro impianti per intensificare la campagna di sensibilizzazione per evitare la diffusione del coronavirus.

La comunicazione rivolta ai cittadini foggiani invita tutti a restare a casa, l’unica strategia efficace per contrastare il virus. Ringraziamo le agenzie per la loro disponibilità e per la sensibilità che hanno mostrato in questa delicatissima situazione.