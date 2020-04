FOGGIA – TASSE – IL SINDACO LANDELLA RISPONDE PER LE RIME AI 5 STELLE: “SONO TOTALMENTE INESPERTI, SORRIDO”

«Capisco, anche se mi fa sorridere, l’inesperienza dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle che, invece di fare a gara con gli altri a chi la spara più grossa, avrebbero potuto consultare gli atti dell’amministrazione comunale e approfondire le normative di legge, prima di chiedermi l’annullamento della Tari e della tassa di occupazione del suolo pubblico». Così il sindaco di Foggia, Franco Landella, risponde ai consiglieri comunali del M5S Giuseppe Fatigato e Giovanni Quarato, congiuntamente al deputato Giorgio Lovecchio.

«Quando mi chiedono di prendere esempio della loro sindaca Virginia Raggi nel differire la Tari al 30 giugno, i 5 Stelle trascurano che, ben prima della Raggi, io ho rinviato il pagamento dell’imposta a fine giugno; quindi è Roma che ha preso esempio da Foggia. E Roma, come Foggia, poteva solo decidere il rinvio di una tassa che serve a coprire i costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Altrimenti, mi dicano i 5 Stelle dove possiamo andare a prendere i soldi per pagare l’Amiu, gli stipendi agli operatori ecologici e le discariche.

Un minimo di buon senso avrebbe poi portato, prima di parlare, i rappresentanti del M5S a considerare che la tassa di occupazione per il suolo pubblico viene pagata in ragione, e in proporzione, del servizio beneficiato dagli occupanti; per cui, se le attività commerciali sono costrette a stare chiuse e, quindi, non occupano il suolo pubblico, l’imposta sarà corrisposta solo per il periodo in cui gli stessi esercenti hanno occupato il suolo pubblico», spiega Landella.

«Infine – conclude il sindaco di Foggia – ricordo ai 5 Stelle che ai Comuni non è consentito annullare le tasse, con le quali vengono pagati i servizi necessari ed indispensabili resi all’intera comunità. Disposizioni al riguardo può emanarle solo il Governo, facendosi carico delle imposte per cui i Comuni non avranno più certezza delle entrate con le quali pagare i servizi effettuati dalle aziende, siano esse private che in house. Come Anci ci siamo già preoccupati di sottoporre questa delicata questione al Governo nazionale; quindi, se proprio vogliono essere d’aiuto alla nostra città, la nutrita pattuglia di parlamentari foggiani s’impegni piuttosto a sostenere la battaglia dei Sindaci presso il Governo nazionale di cui fanno parte. Questo non è il momento delle chiacchiere, men che meno da parte di chi ha responsabilità istituzionale, come ce l’hanno i 5 Stelle a livello nazionale».