SAN PAOLO CIVITATE-TORREMAGGIORE-SERRACAPRIOLA-CASALNUOVO- COVID-19, L’ASS. G.E.P.A. STA SVOLGENDO UNA GRANDE ATTIVITA’ A FAVORE DI CHI HA BISOGNO

Emergenza Codiv 19

L’associazione G.E.P.A Coordinamento Provinciale di Foggia OdV.

In data 11 marzo 2020 si attiva a fronte dell’emergenza in corso A Codiv 19 sull’alto tavogliere nei Comuni di San Paolo di Civitate, Torremaggiore, Serracapriola, Casalnuovo M . Proponendo agli organi preposti su i vari Comuni, un servizio di pronto farmaco, pronto spesa. Alla guida dell’associazione G.E.P.A vi è il Presidente Provinciale Sig. Tosiani Nicola che è scesso subito in campo con i suoi operatori a fronte questa emergenza le fasce più deboli, anziani diversamente abili ecc.

Dal 11 al 31 Marzo sono state fatte circa un 100 di consegne di pronto farmaco e spesa, circa 1000 mascherine acquistate dall’amministrazione Comunale di Casalnuovo M. Poi i nostri operatori G.E.P.A hanno confezionato le 1000 mascherine ascquistate dall’amministrazione comunale. Ne hanno distribuito circa un 600 anche con i ragazzi del L.S.U .Su i territori di San Paolo di Civitate, e Serracapriola viene fatto anche servizio di controllo appiedato per le vie cittadine, viene fatto servizio informazione da dare hai cittadini, supporto alle forze dell’ordine,servizio affluso di persone davvanti uffici postali di Serracapriola ,San Paolo.Il controllo appiedato viene svolto regolarmente da circa 5 unità sia al mattino che al pomeriggio fisse, su Serracapriola, e San Paolo di Civitate .

Gli operatori impeganti a fronte di questa emergenza della sede provinciale sono Tosiani Gianluca Vice Presidente provinciale;

Landolfo Vito Direttore operativo provinciale;

Coppola Rosa Ispettrice provinciale che sta curando molto professionalmente il servizio pronto farmaco e spesa, con la volontaria Di Sciuva Lucia.Sia il pronto farmaco e pronto spesa vengono consegnate in ore diurne.Mentre per Torremaggiore vede impegnati al pronto farmaco,spesa .La Segretaria Provinciale Iannetti Alessandra con la consigliera provinciale Caruso Iolanda.

Per la delegazione di Serracapriola

Carrara Ernesto delegato comunale ;

Di Cesare Fernardo, Giannubilo Nicola,Giannubilo Fortunato Leonardo, Marinucci Maria, che ora oltre hai servizi citati collaboreranno anche con la Caritas locale che provederano alla consegna dei pacchi per famiglie bisognose.

Mentre per la delegazione di Casalnuovo vede impegnato al pronto spesa,farmaco, controllo del territorio i seguenti operatori:Solla Carmine delegato comunale, Solla Carmine,Solla Giovanni Antonio,Brunetta Maria Brunetta Vincenzo,Brunetta Isabella,Gentile Vincenzo,Celeste Pietro,Fortunato Raffaele,FortunatoGiusi,Agnusdei Auora e altri volontari iscritti all’associazione.Ad oggi non ci siamo fermati per niente.Nessuno viene lasciato solo dagli operatori G.E.P.A Foggia.Sono state comumicate i nominativi degli operatori hai Comandi Legioni Carabinieri, Sindaci Comandi Polizia Locale, e Commissario prefettizio per il Comune di Serracapriola,altre istituzioni e altre forze dell’ordine .Nessuno viene lasciato solo dall’associazione G.E.P.A coordinamento provinciale di foggia OdV .Voi restate a casa!!!!!! Ci siamo noi a tutelare per il bene di tutti e della collettività. Vi siamo vicini con servizi gratuiti,e di volontariato puro ad farvi arrivare spesa e farmaci a casa. Restate a casa……Solo cosi usciremo da questa emergenza.Nel svolgere servizio di pronto spesa e farmaco gli operatori indossano guanti e mascherina e rispettano la sicurezza ,e tassativamente vietato entrare in casa dei richiedenti per il bene di tutti.Al fine di questa emergenza il presidente provinciale darà dati certi .Naturalmente il servizio viene svolto con molta professionalità e la dovuta cautela degli operatori .Si ringrazia i Sindaci dei Comuni,il Commissario Prefettizio del Comune di Serracapriola,i Comandanti Polizia Locale, I Comandanti Legione Carabinieri, L’amministrazioni Comunali tutti, L’assistenti sociali, le popolazione dei comuni dell’alto tavogliere citati.I volontari tutti, le caritas.Oggi vede l’associazione G.E.P.A coordinamento provinciale di foggia OdV nei Coc (centro operativo comunale) di Casalnuovo Monterotaro, San Paolo di Civitate,Torremaggiore, Serracapriola al momento non è attivo il coc ma gli operatori instancabilmente sono attivi dal 11 di marzo .Sotto la sede provinciale .