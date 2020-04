SAN SEVERO – OSPEDALE – SAN SEVERO DEMOCRATICA RINGRAZIA IL SINDACO MIGLIO

L’altro ieri è stata annunciata la chiusura del reparto di ginecologia/ostetricia. Ci sono stati dei duri attacchi politici nei confronti del primo cittadino Francesco Miglio, soprattutto dalla parte della Lega. Beh, oggi il primo cittadino ha annunciato che è stata scongiurata la chiusura del reparto, chi si è schierato contro l’amministrazione, a prescindere del suo operato, ha voluto far passare il messaggio che il merito del risultato raggiunto fosse solo dei cittadini.

Vero, ci siamo fatti sentire, ma diciamo grazie anche al Sindaco che si è messo subito in moto per scongiurare la chiusura. Diciamo anche grazie alla presidente della commissione sanità Alessandra Spada e al vice presidente della commissione sanità Enrico Pennacchio.

Cerchiamo di essere meno guerriglieri in questo momento critico, cerchiamo di essere più uniti.

All you need Is love

Coordinatore di San Severo Democratica

Palmisano Davide