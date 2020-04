SAN SEVERO – COVID-19, INIZIATA LA CONSEGNA DEI BENI DI PRIMA NECESSITÀ A CHI NE HA BISOGNO

Nel pomeriggio di oggi si è dato avvio alla consegna dei beni di prima necessità alle famiglie indigenti e persone sottoposte a misura di quarantena da parte del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per il tramite del Corpo di Polizia Locale.

Difatti, dalle prime ore del pomeriggio una pattuglia della Polizia Locale, unitamente ai volontari della Guardia Costiera Ausiliaria, sta effettuando le consegne casa per casa in massima sicurezza.

Si ringraziano tutti quei concittadini che hanno contribuito alle donazioni per far fronte a questa emergenza.

Chiunque voglia fare una donazione di alimenti e beni di prima necessità può fare riferimento al Comando di Polizia Locale 📍🛂0️⃣8️⃣8️⃣2️⃣3️⃣7️⃣2️⃣9️⃣4️⃣0️⃣🆘