COVID 19 – UN GIOVANE SANSEVERESE DI 39 ANNI TRASPORTATO DA FOGGIA A BARI IN GRAVI CONDIZIONI. PREGHIAMO PER LUI

È stato trasportato, questa mattina, d’urgenza in elisoccorso un giovane di 38 anni, originario di San Severo, con un quadro clinico molto grave.

L’uomo era ricoverato da una settimana in terapia intensiva al Policlinico Riuniti di Foggia, a causa del coronavirus. Dopo le diverse terapie, i medici hanno deciso di sottoporlo ad una metodica di ossigenazione del sangue, definita ECMO, che a Foggia non è operativa.

Il ragazzo, sopratutto nelle ultime ore si era aggravato, riferiscono dall’ospedale foggiano, dove il giovane era arrivato già in gravi condizioni.

Somministrata anche la terapia sperimentale che però non ha dato risultati, il giovane non ha fatto registrare miglioramenti e ha indotto i medici della terapia intensiva del Policlinico Riuniti di Foggia a trasferire il giovane paziente d’urgenza all’ospedale Asclepios di Bari. Anche la mamma è positiva, ma sta bene.

Preghiamo per questo giovane sfortunato.