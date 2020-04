SAN SEVERO – COVID-19, SCRIVE UNA LETTRICE, TANTI SACRIFICI, MA MOLTA GENTE ANCORA NON COMPRENDE!

Riceviamo e pubblichiamo.

Caro sindaco, a scrivere è una concittadina molto arrabbiata….p remetto che esco di casa solo per necessità con una media di due volte a settimana per una mezz’ora,però oggi uscendo non ho potuto fare a meno di vedere la strafottenza della gente (soprattutto uomini e padri di famiglia).

Nel 2011 ho conosciuto sulla mia pelle la crisi avevo due bimbi piccoli mio marito nell edilizia e ci siamo ritrovati in una situazione senza ritorno con conseguenze che sto pagando ancora adesso grazie a banche ed avvocati….ma non voglio raccontare la mia storia,bensì la mia rabbia perché oggi la mia famiglia si ritrova a far riemergere quelle problematiche che ci hanno colpito in passato e forse con maggior forza del passato, non sono abituata a chiedere aiuto ,mi faccio bastare quello che ho (e cosi insegno ai miei figli),non chiedo aiuto al comune perché capisco che c’è gente in condizioni peggiori della mia ma vedere che in questo momento in cui tutti dobbiamo fare dei sacrifici perché non è stato dipeso da noi ma da un virus bastardo ,vedere che ci hanno privato del lavoro e della nostra dignità di portare il pane a casa (ed ogniuno conosce la propria condizione ,io conosco la mia e posso dire che non è bella),vedere bimbi e ragazzi con una famiglia degna alle spalle fare i sacrifici insieme e poi vedere la strafottenza della gente mi fa rabbia…tanta rabbia.

Siamo all’ anti vigilia delle palme il paese era pieno di gente e non parlo della fila ai negozi ma di uomini che in macchina girovagavano senza motivo,di persone che in coppia portavano il cane a pisciare ,gente indegna che lavora in nero nei garage a vendere verdura o a farsi la pettinatura e mi fermo qui….

Allora signor sindaco….di cosa stiamo parlando….i controlli dove sono avete per caso anche voi abbassato la guardia?non ve lo potete permettere perché il nostro futuro , futuro dei nostri figli è una tua responsabilità in primis non è giusto che c’è chi sta sacrificando tutto e chi fa il porco comodo loro….scendet e in strada non alle 18 …la mattina quando passeggiano i i”furbi” ,la notte quando subiamo i furti e atti vili alle nostre auto…scendete con tutti i mezzi che avete e difendete il tuo popolo …il popolo che si sta sacrificando in questa emergenza e si sta privando della dignità umana e lavorativa,dove te urlare multare,e se serve anche menare perché io e tanti altri siamo stanchi di vedere questo schifo e mi fa rabbia vedere che ogniuno pensa per se .

Si avvicina Pasqua ed ancora di più non dovete stare a guardare perché c’è gente che pensa che se vanno in campagna a festeggiare voi non li vedete …noi non siamo più fessi a restare a casa e restare lontani da famiglia ed amici …per cui sindaco mettete in atto ora più che mai i vostri mezzi per far fronte a questo problema perché sono stufa e voglio tornare a lavorare uscire e socializzare prima possibile.

Rendete pubblica la mia voce non voglio notorietà ma voglio essere ascoltata e come me penso anche tanti altri cittadini.confi do nel suo operato e dimostrate che avete gli attributi ora più che mai

Buona giornata! J. B.