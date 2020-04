Il Sindaco Francesco Miglio è molto chiaro.

A San Severo abbiamo oramai circa 200 persone in isolamento e dalle fonti ufficiose che abbiamo, pare essere travalicata la soglia delle 50 persone risultate positive al Coronavirus. Sono numeri che ci raccontano una situazione in cui una parte della città non comprende il pericolo e il rischio in cui ci troviamo.