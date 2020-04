SAN SEVERO – COVID-19 – SIAMO A FORTE RISCHIO ZONA ROSSA!!! RESTIAMO A CASA!!!

DI MARIO BOCOLA

Sembra che siano rimaste inascoltate ancora una volta le parole del Sindaco della Città di San Severo che invita tutta la popolazione a RESTARE A CASA. In questi giorni in giro c’era abbastanza gente, la qualcosa non va per nulla bene. Gli assembramenti costituiscono un focolaio di contagi e San Severo non può permettersi un incremento dei contagi in quanto siamo prossimi alla zona rossa! E la zona rossa significa ulteriori restrizioni e un prolungamento del periodo del TUTTO FERMO. L’economia sanseverese non può restare ancora bloccata perché la città langue e soffre di una gravissima piaga occupazionale. Insomma in questa città c’è gente che fa “orecchie da mercanti” e non vuole comprendere affatto la gravità del problema. Oltre agli anziani ci sono molti cittadini giovani che gironzolano per la strade cittadini sprezzanti del pericolo molto elevato del contagio. Bisogna farsene una ragione; SI DEVE STARE A CASA. STOP. Se vogliamo bene a questa città e desideriamo che questa pandemia finisca è necessario stare nelle proprie abitazioni. Purtroppo a San Severo la via della persuasione non si può percorrere: ci vuole solo quella della sanzione e della inflessibilità. Non c’è da fare nulla. Gli appelli del primo cittadino che ammonisce ad alcuni non tange proprio. L’invito ancora una volta è quello di STARE A CASA e di uscire soltanto per necessità, spesa e farmacia.

Mario Bocola