APRICENA – COMUNICAZIONI IMPORTANTI!! DOMENICA E LUNEDÌ TUTTO CHIUSO. Inizio consegna buoni spesa.

ORDINANZA DEL SINDACO: COMUNICAZIONI IMPORTANTI!! DOMENICA E LUNEDÌ TUTTO CHIUSO. Inizio consegna buoni spesa.

Si comunica alla cittadinanza che, come già anticipato nella giornata del 06 aprile 2020 direttamente dal Sindaco Antonio Potenza, da oggi vige la seguente Ordinanza Sindacale. Chiunque esce di casa, SOLO PER NECESSITA’ (lavoro, spesa, medico) dovrà farlo con GUANTI E MASCHERINA. Inoltre nelle giornate di Domenica 12 e Lunedì 13 Aprile 2020 (Pasqua e Pasquetta) SARANNO CHIUSE TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI ad esclusione di FARMACIE E PARAFARMACIE. Dalla giornata odierna su disposizione del Sindaco e dell’Assessore Solimando saranno in azione fino a tarda notte 4 pattuglie di Vigili Urbani. Ci saranno controlli a tappeto. La nostra città sta resistendo bene al virus ma NON DOBBIAMO ABBASSARE LA GUARDIA. NON POSSIAMO MOLLARE! Inoltre l’assessore Agata Soccio comunica che da pochi minuti è iniziata la consegna dei buoni spesa a casa di CHI NE HA DIRITTO, secondo la platea individuata dai servizi sociali e sulla scorta delle indicazioni del Governo. Entro venerdì saranno consegnati a tutti. I buoni spesa SONO NOMINATIVI, con essi potrà uscire a fare la spesa solo il nome stampato sui buoni. Non sono cedibili e dovranno essere consumati entro il 30 aprile. Nel frattempo le associazioni di protezione civile stanno continuando a consegnare anche i pacchi di generi alimentari a chi è in difficoltà, ha fatto richiesta di buoni ma non ne ha diritto. Stiamo continuano a lavorare per proteggere la nostra città, aiutare tutti quelli in difficoltà. Continuiamo a ringraziare tutta la cittadinanza per la compostezza, la responsabilità e la sensibilità che stiamo dimostrando. Un grazie di cuore a tutti quelli che stanno donando e chi ci sta aiutando in questa dura battaglia.