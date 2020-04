SAN SEVERO – IL COMUNE RENDE NOTO L’AVVISO PER LA COSTRUZIONE DI UNA RETE DI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA FORNITURA DI BUONI SPESA

AVVISO PER LA COSTRUZIONE DI UNA RETE DI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA FORNITURA DI BUONI SPESA (D.P.C.M. 28.03.2020 E ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020)

Il Sindaco Francesco Miglio rende noto che il Dirigente Ai Servizi Sociali e alla Persona ing. Francesco Rizzitelli ha pubblicato l’AVVISO PER LA COSTRUZIONE DI UNA RETE DI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA FORNITURA DI BUONI SPESA (D.P.C.M. 28.03.2020 E ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020)

Il DIRIGENTE AI SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA

VISTO il DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e i successivi DPCM attuativi;

VISTO il DL 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi DPCM attuativi;

VISTO il DL 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e i successivi DPCM attuativi;

VISTO il DPCM del 28 marzo 2020 recante disposizioni per la ripartizione delle risorse assegnate ai Comuni per la solidarietà alimentare;

VISTA l’ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 con la quale sono stati assegnati al Comune di San Severo € 494.776,66 da utilizzare nell’acquisto di beni di prima necessità a favore dei cittadini per far fronte alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale 2 aprile 2020, n. 75 con la quale sono stati definiti i requisiti di accesso ai contributi e la modalità di erogazione degli stessi attraverso buoni spesa.

RITENUTO di dover costruire la rete degli esercizi che commerciano generi alimentari di prima necessità (alimentari, prodotti per l’igiene personale e dell’ambiente domestico, pannolini, ecc.), per la gestione e spendibilità dei buoni spesa che saranno erogati a favore dei soggetti beneficiari.

RENDE NOTO CHE

È indetto un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse finalizzate all’utilizzo dei buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità da destinare ai cittadini in stato di disagio economico determinatosi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19.

Soggetti interessati

Possono presentare domanda tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale che vendono beni alimentari e generi di prima necessità.

Modalità di presentazione della domanda e termini di scadenza

La manifestazione d’interesse, redatta secondo il modello A allegato, deve essere inviata al seguente indirizzo mail: retebuonispesa@comune.san-severo.fg.it. Il bando non prevede termini di scadenza. Le manifestazioni d’interesse saranno valutate in ordine cronologico di arrivo. Per gli esercizi commerciali che spontaneamente hanno presentato una manifestazione d’interesse prima dell’uscita del presente bando, e non abbiano ancora sottoscritto alcuna convenzione con l’Ente, devono ripresentare la manifestazione secondo il modello di domanda allegato.

Modalità di erogazione del buono spesa

 Il buono spesa sarà erogato, in via principale, secondo un sistema già in uso da parte del Comune di San Severo che prevede il caricamento dell’importo assegnato su tessera sanitaria del beneficiario e l’utilizzo della stessa tessera come strumento di pagamento.

 L’esercizio commerciale dovrà convenzionarsi con la società di gestione Day Ristoservice s.p.a. P.I. 03543000370, già fornitore del Comune di San Severo, in modo da garantire la gestione unitaria della spesa e la sua tracciabilità.

 L’esercizio commerciale fatturerà alla società Day Ristoservice s.p.a. l’importo complessivo dei buoni utilizzati nel proprio esercizio. La società applicherà una commissione del 3% sulla spesa effettuata.

 Nelle more dell’attivazione del sistema, il Comune e l’esercizio commerciale possono accordarsi in una modalità di erogazione provvisoria che comunque garantisca sicurezza, tracciabilità e non contraffazione del buono.

 In alternativa, l’esercizio commerciale può offrire un proprio sistema di erogazione e gestione dei buoni che consenta una gestione tracciabile (il buono deve essere nominativo) e flessibile (l’importo del buono deve poter variare in funzione delle caratteristiche del nucleo familiare secondo i criteri di cui alla deliberazione di Giunta Comunale 2 aprile 2020, n. 75 e, nel caso sia elettronico, deve essere ricaricabile).

 Nel caso l’esercizio commerciale opti per l’offerta di un proprio sistema, il Comune si riserva la facoltà di valutarne l’efficacia e decidere se stipulare o no la convenzione.

Norme finali

 Le presentazione della manifestazione d’interesse non comparta alcun impegno alla sottoscrizione della convenzione tra Comune ed esercizio commerciale.

 Nel caso di stipulazione della convenzione, l’esercizio commerciale dovrà garantire l’applicazione del D.lgs. 30.06.2003, n.196, e del Regolamento Europeo 679/2016 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personale.

 L’accreditamento previsto dal presente bando, nonché le condizioni in esso previste, hanno validità sino al termine della fase emergenziale previsto al 31 luglio 2020. L’accreditamento potrà, tuttavia, proseguire anche dopo su espressa volontà delle parti ai patti e alle condizioni stabilite successivamente alla fase emergenziale.

ALLEGATO A MODELLO DI DOMANDA

MODELLO DI DOMANDA

RICHIEDENTE

Cognome e nome/Ditta/Ragione sociale/Denominazione_________________________________________________

P.IVA__________________________________________ CF_____________________________________________

Indirizzo sede legale_____________________________________Comune________________________ prov (____)

Tel. _______________________ fax______________________ e-mail______________________________________

Documento di riconoscimento tipo___________ n°_____________________________________________________

rilasciato da_____________________________________ ________________________il_______________________

MANIFESTA E DICHIARA

la propria disponibilità ad essere inserito nell’elenco che verrà pubblicato dal Comune di San Severo con riferimento all’ordinanza del capo Dipartimento di Protezione Civile 658 del 29.03.2020 per l’erogazione di beni alimentari e di prima necessità attraverso emissione di buoni spesa;

1) che per la gestione del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei buoni spesa (barrare la scelta effettuata):

aderisce al sistema già in uso dal Comune di San Severo consistente nel caricamento dell’importo assegnato su tessera sanitaria del beneficiario e l’utilizzo della stessa tessera come strumento di pagamento. A tal proposito, ha preso atto di quanto riportato nell’avviso pubblico relativamente alla necessità di convenzionarsi con la società Day Ristoservice spa nonché dei costi ad essa associata (commissione del 3% sul totale della spesa) e delle modalità di pagamento; offre un proprio sistema per la realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei buoni spesa di seguito descritto__________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Luogo/data Firma

SAN SEVERO, 7 aprile 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo