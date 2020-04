SAN SEVERO – Stagione Teatrale 2019/2020 DPCM del 01/04/2020 – sospensione rappresentazioni teatrali sino al 13 aprile 2020

Stagione Teatrale 2019/2020 DPCM del 01/04/2020 – sospensione rappresentazioni teatrali sino al 13 aprile 2020

Il Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura comunica che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/04/2020, attuativo delle disposizioni del DL 6/2020 e DL 19/2020 in materia di contenimento del diffondersi del COVID-19, sono ulteriormente sospese sino al 13 aprile 2020 “le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali”.

Pertanto tutte le rappresentazioni programmate sino alla predetta data sono sospese.

L’Ufficio Programmazione del Teatro Pubblico Pugliese sta provvedendo a concordare nuove date con le Compagnie tenendo conto della disponibilità dei teatri, sedi delle rappresentazioni. Per gli spettacoli inseriti nel cartellone in abbonamento, i rimborsi saranno consentiti esclusivamente a favore di chi ha acquistato i biglietti per i singoli spettacoli, laddove non si volesse confermare l’acquisto. Gli abbonati potranno utilizzare lo stesso titolo di ingresso nelle nuove date. Laddove, invece, non sarà possibile recuperare gli spettacoli nel corso della stessa stagione, si procederà al rimborso anche a favore degli abbonati secondo le indicazioni che all’uopo saranno forniti.

SAN SEVERO, 7 aprile 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo