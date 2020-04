SAN SEVERO – AVVISO PUBBLICO: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

AVVISO PUBBLICO: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Il Sindaco Francesco Miglio, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Celeste Iacovino, il Segretario Generale Dirigente ad interim Vito Tenore informano che

da MARTEDÌ 14 APRILE 2020 gli assegnatari del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per le scuole secondarie di 1° e 2° grado per l’Anno Scolastico 2019/2020 potranno riscuotere il contributo presso la Tesoreria comunale: UBI BANCA – Filiale di San Severo – Via Carso, nei giorni di seguito indicati:

Data Dal Cognome Al Cognome

14 APRILE 2020 ABB AVE

15 APRILE 2020 BAN BLA

16 APRILE 2020 BOC BUX

17 APRILE 2020 CAL CAS

20 APRILE 2020 CAT CIO

21 APRILE 2020 CIP CUR

22 APRILE 2020 D’A DAU

23 APRILE 2020 DE DEL

24 APRILE 2020 DI DYR

27 APRILE 2020 ELE FUL

28 APRILE 2020 GAB GUI

29 APRILE 2020 IAC KMI

30 APRILE 2020 LAC LUC

06 MAGGIO 2020 MAI MEZ

07 MAGGIO 2020 MIA MUM

08 MAGGIO 2020 NAP ORT

11 MAGGIO 2020 PAD PET

12 MAGGIO 2020 PIA PUP

13 MAGGIO 2020 RAC RUS

14 MAGGIO 2020 SAB SCI

15 MAGGIO 2020 SDE SZA

18 MAGGIO 2020 TAM UNG

19 MAGGIO 2020 VAL ZIZ

Si ricorda che gli aventi diritto alla riscossione del contributo sono i richiedenti ammessi ed inseriti nell’elenco approvato con la Determinazione n. 595 del 16/03/2020.

All’utenza beneficiaria del contributo dei libri di testo si chiede di rispettare il calendario così come esposto e di presentarsi in Banca solo se strettamente necessario esclusivamente nel giorno indicato, munita di documento d’identità e tessere sanitaria, indossando mascherina e guanti, in ossequio delle disposizioni dettate dai DPCM per il contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto, per il periodo necessario e come disposto nelle misure restrittive per la circolazione delle persone. Per l’emergenza suddetta, l’accesso ai locali della Filiale sarà consentito una persona per volta e soltanto la mattina dalle ore 8.20 alle ore 12.50. La Filiale è chiusa nel pomeriggio. Il nominativo che non ha riscosso il beneficio nel giorno indicato potrà presentarsi per la riscossione alla conclusione dei pagamenti, per come nel calendario, cioè dal 20 maggio 2020 in poi. I contributi saranno disponibili al pagamento fino a fine anno. Il quietanzante che può riscuotere il beneficio è il genitore che ha inoltrato l’istanza in favore del figlio, non altri.

SAN SEVERO, 8 aprile 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo