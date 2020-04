SAN SEVERO – La S.S Unitalsi regala uova di Pasqua ai bambini meno fortunati

La S.S Unitalsi di San Severo regala uova di Pasqua ai bambini meno fortunati.

In occasione della Santa Pasqua, la sottosezione Unitalsi della città di San Severo, ha deciso di donare un grande quantitativo di uova di cioccolato con peluche da distribuire ai componenti più piccoli di quei nuclei familiari sanseveresi che maggiormente versano in condizioni di indigenza in questo particolare momento di emergenza da Covid-19.

E un maxi uovo da 6kg ai bambini che si trovano attualmente presso la casa famiglia e che spesso non hanno la possibilità di ricevere regali e sorprese.

Le segnalazioni sono state raccolte dai membri dell’associazione, dai parroci e dai cittadini.

Un ringraziamento speciale va inoltre alla Protezione Civile, che si occuperà della distribuzione e a tutti coloro i quali si sono resi disponibili per la riuscita di questa iniziativa.

S.S Unitalsi San Severo