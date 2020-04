TORREMAGGIORE – Picco di casi con 57 positivi al Coronavirus. Il Sindaco Di Pumpo: “State a casa!”

“Contrariamente a quello che succede in altre parti del nostro paese, nella nostra comunità di Torremaggiore stiamo assistendo ad una notevole crescita di casi accertati e molti altri sospetti sui quali si stanno già facendo opportune indagini. Ora più che mai, noi, popolo di Torremaggiore non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia! Massima allerta, restiamo a casa”. Lo scrive il sindaco Emilio Di Pumpo alla luce dei nuovi casi di coronavirus in paese.

Dopo quanto successo nella casa di riposo Sacro Cuore, “comunichiamo quanto ricevuto in termini di dati, dalla Direzione Generale dell’ASL. Dopo aver accertato 35 casi positivi al Covid-19 nella struttura Sacro Cuore dell’ex Convento di San Matteo, si aggiungono 22 casi di contagio da Coronavirus che di conseguenza porta a 57 i casi accertati nel nostro comune. Sono in corso altre operazioni di prelievo di tamponi per verificare segnalazioni di altri casi sospetti. In giornata gli ospiti della Sacro Cuore inizieranno la terapia utilizzata per Covid-19 come da protocollo dell’ASL FG. Ancora una volta ringraziamo ii Reparto di Pneumologia di San Severo e l’ASL per l’assistenza the stanno fornendo agli anziani”.