A SAN SEVERO DOPO PASQUA MAGGIORI RESTRIZIONI PER CONTENERE CONTAGIO?

DI MARIO BOCOLA



E da “zona amaranto” per un piccolo passo siamo “diventati “zona rossa”. La situazione epidemiologica a San Severo, dove c’è ancora gente che gira per le strade, sembra aggravarsi. E la zona rossa significa che ci potrebbero essere maggiori restrizioni e divieti di uscire fuori dalle proprie abitazioni. Lasciare il centro abitato non si può e nemmeno uscire se il Governo, aggravandosi la situazione ulteriormente, dovesse decidere in tal senso.

Il Sindaco della Città, avv. Francesco Miglio ha firmato l’ordinanza per Pasqua e Pasquetta. Ma questo divieto resterà anche per i giorni successivi alle festività pasquali? Ci si chiede se il sindaco di San Severo intende proseguire queste restrizioni onde contenere il contagio e, quindi, uscire al più presto da questa brutta situazione. Ma bisognerà certamente adeguarsi alle prescrizioni del presidente del consiglio.

Fatto sta che dobbiamo STARE A CASA. Ordine imperativo che deve valere per tutta la cittadinanza.

