SAN SEVERO – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI, LA NOSTRA PASQUA

La vita è dinamismo, movimento continuo, per cui la qualità degli accadimenti che alimentano i processi vitali nei diversi contesti sociali dipende molto da quanto si è ritenuto importante perseguire nel corso del tempo, dai valori considerati irrinunciabili e, in un’ottica proattiva, dai cambiamenti individuati come necessari per affrontare nella migliore maniera possibile le sfide di questo nostro tempo. Quest’ultimo appare oggi carico di complessità, di incertezza, di tensione e di paura, minacciato dalla presenza di un nemico invisibile, il coronavirus, che, nel giro di poche settimane, ha completamente sconvolto l’assetto degli equilibri mondiali esistenti.

Il sentire più diffuso, materialmente tangibile, come immediata risposta alla desolazione che ha invaso le vie delle nostre città, all’annullamento quasi totale di qualsiasi forma di vita sociale, alla solitudine, alla mancanza, al vuoto, è la paradossale necessità, certamente irriflessa, di riversarsi in strada contro ogni divieto.

Ma fermarsi solo a questo sguardo superficiale, cogliendo esclusivamente gli aspetti più appariscenti della realtà,significherebbe tarparci della possibilità di scoprire quanto, invece, di più profondamente umano sta avvenendo intorno a noi, nella nostra città, all’interno della nostra Comunità. Significherebbe far passare sotto silenzio comportamenti che fanno presagire il miracolo di una nostra rinascita, di una nostra Pasqua all’insegna dell’amore e dell’unità, in luogo dei falsi miti del successo e del potere, che mai come in questo momento mostrano, invece, tutta la loro caducità e la loro inadeguatezza nel soddisfare i veri bisogni interiori dell’uomo.

Non devono, pertanto, assolutamente essere sottaciute né l’immediata disponibilità e generosità del volontariato che cerca di interpretare e di andare incontro ai bisogni dei più fragili e deboli, né la capacità di collaborazione Interistituzionale di cui la nostra Comunità è chiaro e significativo esempio, strutturatosi sempre più nel tempo, all’ombra del continuo cammino in direzione della costruzione del “NOI”.

Il Direttivo della Consulta delle Associazioni