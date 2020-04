SAN SEVERO – UN DIPINTO DELLA BRAVA ARTISTA FEDORA SPINELLI. IL VIRUS INVISIBILE E LA CROCE DI CRISTO

Un dipinto della brava e conosciuta sanseverese Fedora Spinelli

La nostra artista sanseverese Fedora Spinelli ha realizzato un dipinto che esprime in maniera evidente il drammatico momento della pandemia che sta flagellando tutta la terra. L’opera raffigura la croce di Cristo che si innalza in questo mare di dolore e ci ricorda la sofferenza. Dalla sofferenza in questo mare di lacrime la croce di Gesù rappresenta la speranza, quella speranza che un domani assai prossimo dovrebbe trionfare. Tutti gli uomini e le donne del nostro tempo stanno soffrendo a causa di questo virus invisibile e la croce ci dona quella forza e quell’attaccamento alla vita. Dal sacrificio del Figlio di Dio nasceranno germogli di vita rinnovata e la sofferenza affratellerà tutta l’umanità che si amerà di più. L’amore di Dio fattosi uomo trionfa sul dolore immenso che oggi tutta l’umanità prova. Solo l’amore di Cristo ci può dare la forza di tornare a vivere. La croce non riesce a sopportare l’angoscia della prova in questo mare di dolore. Mario Bocola