FOGGIA – 168° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO. LA CELEBRAZIONE DI FOGGIA

168° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO

LA CELEBRAZIONE DI FOGGIA

Oggi ricorre il 168° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La celebrazione si è svolta stamani, alle ore 10, nella centrale Piazza Italia di Foggia alla presenza del Prefetto Dott. Raffaele GRASSI.

La cerimonia è stata molto sobria, a causa dell’attuale emergenza epidemiologica.

Il Questore ed il Prefetto hanno deposto una corona di alloro al Monumento ai Caduti, osservando un minuto di silenzio in onore di tutti gli appartenenti della Polizia di Stato deceduti nell’adempimento del proprio dovere.

In questo momento difficile per la collettività foggiana, la Polizia di Stato rinnova il suo impegno a favorire la connivenza civile e il rispetto della legalità per il bene comune.

Gli uomini e le donne della Polizia di Stato continuano ad assicurare la propria presenza sulle strade, fornendo soccorso e assistenza alla popolazione che sta vivendo una situazione eccezionale, connotata da incertezza, paura e preoccupazione.

Un pensiero particolare va alle vittime della pandemia e a coloro che stanno soffrendo a causa della malattia nonché a tutti i loro familiari. Anche tra le fila dei poliziotti e dei loro congiunti il contagio ha portato lutti e sofferenze.

Non è questo il momento di fare il resoconto dei risultati conseguiti nell’ultimo anno, ma è comunque l’occasione per ringraziare l’operato di tutti i poliziotti che ogni giorno si impegnano nel proprio lavoro a tutela della libertà, della giustizia e della sicurezza pubblica, profondendo il massimo sforzo nella lotta a qualsiasi forma di illegalità e di criminalità.

Questo è anche il tempo della condivisione e del recupero dei più nobili valori della collettività, che sa riconoscersi nel suo carattere identitario di comunità solidale, collaborativa e paziente.

Ecco perché la Polizia di Stato di Foggia raccomanda la cittadinanza ad osservare le vigenti prescrizioni per evitare il diffondersi di ulteriori contagi e rammenta che, durante le imminenti festività pasquali, i servizi di vigilanza e di controllo saranno implementati a tutela della salute pubblica.

A tutti si rivolge l’augurio di una Santa Pasqua.