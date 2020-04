FOGGIA – Covid-19, controlli dei Carabinieri per verificare il rispetto delle norme sugli spostamenti. Tra i soggetti sorpresi, arrestato anche un uomo che è evaso dagli arresti domiciliari

FOGGIA –Emergenza Covid-19, controlli dei Carabinieri per verificare il rispetto delle norme sugli spostamenti. Tra i soggetti sorpresi, arrestato anche un uomo che è evaso dagli arresti domiciliari

Nonostante la campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa, ci sono ancora molti cittadini che hanno deciso di non attenersi alle prescrizioni dettate dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le misure urgenti per il contenimento della diffusione della pandemia da Coronavirus, che consente ai cittadini la circolazione solo per motivi di comprovata necessità.

Alla luce di questa situazione, i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno predisposto mirati servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto della diffusione del virus Covid -19.

Diffuse sono state le mancanze riscontrate dai militari che hanno comminato le previste sanzioni amministrative ai sensi dell’art 4 del D.L. 25 .03 2020 a soggetti che non rispettavano le nuove norme riguardanti il “distanziamento sociale”.

In questo momento difficile per il nostro Paese è necessario, quindi, ribadire che ogni cittadino deve assumere un comportamento responsabile e rispettare le prescrizioni impartite dal Governo che sono necessarie per prevenire la diffusione del contagio e salvaguardare il diritto alla salute.

Nel corso delle attività, inoltre, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foggia hanno sorpreso un uomo sottoposto agli arresti domiciliari il quale, senza giustificato motivo, è stato trovato presso l’abitazione di un amico. Il soggetto, noto alle Forze dell’Ordine, già in passato protagonista di diversi delitti, ha tentato di giusticarsi adducendo futili motivazioni; tratto in arresto per il reato di evasione, è stato posto nuovamente agli arresti domiciliari come da convalida dell’A.G.; contestualmente all’evaso è stata comminata la sanzione amministrativa per violazione delle norme sul contrasto della diffusione del Covid-19. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto operato dai militari dell’Arma.