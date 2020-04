SAN SEVERO – COVID-19 – LE RIFLESSIONI DEL DR. NICOLA FUIANO

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Sin dalle sue prime “apparizioni” il Coronavirus si è dimostrato “inaffidabile”: pensiamo ai drammatici casi di polmonite interstiziale registrati a Wuhan (Cina) a dicembre dello scorso anno.

A distanza di un mese l’OMS identificò il virus “battezzandolo” : 2019 novel coronavirus. Poche settimane dopo si è dato nome anche alla malattia: COVID-19 ovvero Coronavirus Disease 2019. Oggi, grazie all’incessante lavoro dei gruppi di ricerca, possiamo definire la COVID-19 quale SARS-CoV-2 ovvero Sindrome Respiratoria Acuta di Severa Entità da Coronavirus .

Di qui la necessità di conoscere bene il nostro avversario mettendo in atto adeguate strategie di difesa.

La presenza del coronavirus è fortemente correlata all’ambiente: il COVID-19 si esalta in presenza di temperature tra 5 e 11 gradi Celsius e di umidità media tra 47 e 79%.

I primi casi di COVID-19 riguardavano il mercato ittico di Wuhan, mente il coronavirus responsabile di SARS-CoV-2 deriva da pipistrelli. Questo per mettere a tacere quanti parlano da epidemia prodotta in laboratorio.

Ma: dal pipistrello all’uomo ? quale l’ … autostrada ? Pargoline, zibetti e furetti sul banco degli imputati. Giunto il virus a casa nostra, le pincipali fonti di infezione sono i pazienti infetti dal 2019-CoV con o senza sntomi. Anche i soggetti che vivono il periodo di incubazione possono trasmettere il virus.

Quali le modalità di trasmissione? Il virus si diffonde attraverso le goccioline respiratorie quando i pazienti tossicono, parlano ad alta voce o starnutiscono.

Anche il contatto ravvicinato è fonte di tramissione: il contatto con la bocca, il naso, gli occhi, attraverso la mano contaminata.

E’ da escludere la trasmissione madre-bambino in utero e madre-bambino con il latte materno.

Infine, da considerare la trasmissione oro-fecale già nelle prime fasi dell’ infezione e pure dopo la scomparsa dei sintomi respiratori.

Due recentissimi studi, condotti presso Ospedali Cinesi, segnalano casi di bambni e ragazzi ricoverati per patologia respiratoria da coronavirus – documentata con tampone orofaringeo positivo – guariti e dimessi dopo controllo effettuato con due tamponi orofaringei risultati negativi. Gli stessi soggetti al ritorno a casa presentavano nausea vomIto, diarrea. Ricoverati nuovamente in ospedale, questi pazienti presentavano positività del tampone fecale mentre il tampone orofaringeo risultava negativo.

Altro studio segnala positività del tampone fecale in soggetti guariti da patologia respiratoria da coronavirus e con tampone orofaringeo negativo.

Necessaria, pertanto, l’ igiene del lavandino, del vaso, del bidet e pure della maniglia della porta del bagno.

Come lavora ll virus quando entra nel nostro organismo ? Incredibilmente il virus si serve di una specie di rampino che si aggrappa alle cellule ospiti e con un vero e proprio apriscatole riesce a farsi breccia nelle cellule.

Parlando di noi donne e uomini, è più frequente la presenza del virus nel naso che non nella gola.

I bambini sono meno coinvolti: per minore attività all’ aperto, minor numero di viaggi internazionali, più robusta risposta immunitaria, e pure perché i bambini hanno vie respiratorie più sane e minor numero di disturbi di base.

Il sesso femminile paga un contributo inferiore di quello maschlle (anche in rapporto ai decessi) perché la donna è dotata di più robusta risposta immuntaria in relazione agli ormoni femminili.

VENIAMO AL COVID-19:

è un virus altamente contagioso ( ogni 2 persone il virus si diffonde ad altre 5 persone); determina malattia grave in meno del 10% dei casi; è responsabile di una grave polmonite interstiziale che richiede spesso assistenza in terapia intensiva; ha una letalità di circa il 3-4%; colpisce poco e in forma lieve l’età evolutiva.

IL PERIODO DI INCUBAZIONE: 5,2 giorni circa.

IL PERIODO DALL’ ESORDIO DEI SINTOMI ALLA MORTE: circa 14 giorni ( da 6 a 41).

QUALI I SINTOMI ? i più frequenti la febbre e la tosse; e poi affaticamento, espettorato, mal di gola, mal di testa, dolore toracico, dispnea, emottisi, nausea.

Nei casi gravi : dispnea,cianosi,insufficienza respiratoria,insufficienza cardiaca, disfunzione della coagulazione,lesione renale acuta.

Nei bambini: oltre il 90% di tutti i pazienti sono casi asintomatici, lievi o moderati. La sintomatologia lieve: febbre (80%), tosse (60%), mal di gola (40%), ostruzione nasale (30%). La febbre ha una durata media di 24 ore.

Il laboratorio può segnalare: leucopenia, linfocitopenia, incremento di AST/GOT, mentre la PCR e la Procalcitonima sono nella norma.

COVID-19 : CHE FARE ?

precoce identificazione, precoce isolamento, diagnosi precoce, trattamento pronto e sollecito: evitare i contagi, stare a casa, curare l’igiene personale (soprattutto le mani)

Il virus può vivere nell’aria sino a tre ore, sul rame sino a quattro ore, sul cartone sino a 24 ore e su plastica e acciaio inossidabile sino a 2-3 giorni.

Il COVID-19 è stato trovato in ventilatori di uscita dell’aria e nei servizi igienici (water, lavandino e maniglia della porta).

Il coronavirus della sindrome respiratoria grave persiste su metallo, vetro, plastica anche sino a 9 giorni.

Attenzione, pertanto, alla corretta pulizia degli apparecchi per aerosol.

Quali le possibilità per allontanare il coronavirus ?

L’etanolo a concentrazioni tra il 62% e il 71%, le concentrazioni di ipoclorito di sodio allo 0,1 e 0,5% e glutardialdeide al 2% sono abbastanza efficaci. Al contrario, 0,04% di benzalconio cloruro, 0,06% di ipoclorito di sodio e 0,55% di ortoftaldeide sono meno efficaci.