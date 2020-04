APRICENA – Anziana sola, trovata riversa a terra nel suo appartamento a causa di un malore. Salvata da due finanzieri

Donna colta da malore in casa, ma finanzieri la salvano. La signora, che vive sola in casa ad Apricena, non rispondeva al telefono né al campanello. Fondamentale è stato l’intervento dei militari della Guardia di finanza di San Severo transitati nei pressi dell’abitazione della povera anziana. È successo nella mattinata di ieri nel centro apricenese, quando due berretti verdi sono stati allertati da una donna che affermava di non avere più notizie dell’anziana parente. Inutile citofonare, nessuna risposta dalla signora. ma finanzieri la salvano. La signora, che vive sola in casa ad Apricena, non rispondeva al telefono né al campanello. Fondamentale è stato l’intervento dei militari della Guardia di finanza di San Severo transitati nei pressi dell’abitazione della povera anziana. È successo nella mattinata di ieri nel centro apricenese, quando due berretti verdi sono stati allertati da una donna che affermava di non avere più notizie dell’anziana parente. Inutile citofonare, nessuna risposta dalla signora.

A quel punto i militari, uditi dei lamenti provenire dall’interno dell’abitato, si sono prontamente attivati dirompendo la porta d’entrata e rinvenendo all’interno l’anziana colpita da malore, non riferibile a coronavirus come accertato poi dai medici.

Solo la fondamentale chiamata della parente e il tempestivo e provvidenziale intervento dei militari ha permesso di salvare la vita all’anziana. Sul posto anche il 118 che ha trasferito la sofferente, per le cure mediche del caso presso l’ospedale di San Giovanni Rotondo. In questo periodo per gli anziani soli non è affatto semplice a causa delle difficoltà giornaliere che sono costretti ad affrontare a causa delle restrizioni per il Covid.

