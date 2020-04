SAN MARCO IN LAMIS – I FATTI DI IERI SERA… IL PREFETTO GRASSI CHIEDE UN RAPPORTO DETTAGLIATO AL SINDACO MERLA

In relazione ai fatti accaduti a San Marco in Lamis, ieri sera, stante la palese violazione delle norme che prevedono rigorose limitazioni agli spostamenti per l’emergenza epidemiologica in atto, sono state avviate attività di verifica per accertare le responsabilità dell’episodio e per l’applicazione delle conseguenti sanzioni”. Lo si apprende attraverso una nota della Prefettura di Foggia, molto dura dopo quanto accaduto nel centro garganico, dove oltre 200 persone si sono riversate in piazza per il Venerdì Santo.

“In particolare sull’episodio – si legge -, il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, ha richiesto al sindaco di San Marco in Lamis un dettagliato rapporto.

La vicenda è stata oggetto di un Coordinamento Tecnico delle Forze di Polizia, tenuto stamane, nel corso del quale Grassi ha fortemente stigmatizzato l’accaduto, chiedendo la massima attenzione da parte di tutti gli enti e organismi preposti al contenimento del Covid-19, affinché non abbiano a ripetersi analoghi fatti.

Si aggiunge, poi, che nella giornata odierna è stata ancora una volta richiamata l’attenzione delle amministrazioni comunali sulla necessità di assicurare la dovuta attuazione della misure adottate dal Governo per il contenimento del contagio da COVID-19 e, in particolare, in occasione delle festività pasquali, di quelle che prevedono la sospensione delle manifestazioni e delle celebrazioni religiose”.