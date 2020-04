SAN MARCO IN LAMIS – IL CORDOGLIO DI EMILIANO PER LA SCOMPARSA DI JOSEPH TUSIANI

IL CORDOGLIO DI EMILIANO PER LA SCOMPARSA DI JOSEPH TUSIANI

“Apprendo con dolore la notizia della scomparsa di Joseph Tusiani, poeta, scrittore e traduttore di fama internazionale. Un grande pugliese emigrato negli Stati Uniti, che non ha mai reciso il legame profondo con la sua terra natale, con San Marco in Lamis in particolare. La sua è stata una vita straordinaria, che ha avuto come faro l’amore per la cultura, che gli ha consentito una brillante carriera accademica e splendide affermazioni letterarie in tutto il mondo. Oggi scompare un pugliese che ha dato lustro alla cultura italiana, uno dei traduttori più validi e prolifici nella storia della nostra letteratura.

Lo ricorderemo con affetto nei suoi abituali e frequenti soggiorni qui in Puglia, nel suo amato e azzurro Gargano. E poi, in questo momento triste per l’umanità intera desidero ricordare cosa amava dire Joseph Tusiani a proposito della poesia prendendo spunto da un verso di Michelangelo, della cui poesia è stato il più autorevole traduttore: “una sola lucciola può far guerra alla notte e sconfiggerla”. Di questi tempi è un incoraggiamento che scalda il cuore”. Sono le parole di cordoglio del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.