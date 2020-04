SAN SEVERO – Il gruppo consiliare Liberi e Forti dona 1000 mascherine ai cittadini sanseveresi in difficoltà

Il gruppo consiliare Liberi e Forti, composto dai consiglieri comunali : Ondina Inglese, Leonardo Irmici, Michele Del Sordo e Antonio Carafa, ha deciso di donare 1000 mascherine ai cittadini sanseveresi in difficoltà.

“Abbiamo deciso di accogliere l’appello di numerosi cittadini, i quali ci hanno segnalato più volte, una carenza di dispositivi di protezione necessari anche solo per recarsi in farmacia o fare la spesa. Ci accingiamo a vivere presto la seconda fase dell’emergenza in cui proteggersi è un obbligo ma anche un diritto. Non tutti i nostri concittadini hanno la possibilità di potersi permettere l’acquisto di mascherine, lo abbiamo riscontrato anche nell’elevato numero di richieste pervenute al Comune per i buoni spesa. Ci siamo sentiti in dovere di fare la nostra parte, nel nostro piccolo, per aiutare chi versa in condizioni economiche precarie e che oggi più che mai ha bisogno della nostra attenzione come amministratori e come sanseveresi.

La salute della nostra comunità viene prima di tutto, per questo abbiamo acquistato n. 1000 mascherine e attivato un’intesa con la Protezione Civile che provvederà alla gestione delle richieste e allo smistamento.

Siamo e saremo sempre dalla parte dei più deboli, pronti ad ascoltare e accogliere le loro istanze: noi ci siamo” Siamo e saremo sempre dalla parte dei più deboli, pronti ad ascoltare e accogliere le loro istanze: noi ci siamo”

Gruppo Consiliare Liberi e Forti

