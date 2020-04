TORREMAGGIORE – COVID-19 – NICOLA FUIANO, LETTERA APERTA A DON PEPPINO CIAVARELLA

Riceviamo e pubblichiamo

PASQUA: risurrezione sì dalla morte e dalla croce:

un pensiero al Sacerdote e all’ Uomo che certa stampa ha voluto definire “manager” attribuendogli “mille misteri”:

CARISSIMO DON PEPPINO,

buon giorno e il mio più caro fraterno abbraccio e l’augurio di tanta serenità.

Certamente è al limite del possibile vivere questi giorni in certo clima che vede sciacalli che spendono parole che hanno il sapore di infamia, mentre tanti tacciono dimentichi del suo enorme generoso contributo per i tanti anziani delle nostre città che grazie al Suo encomiabile impegno possono vivere giornate, anni, in comunità che donano accoglienza umanità spirito di servizio di cui ho potuto più e più volte rendermi conto personalmente.

Dagli ingressi alle camere ai servizi tutte le Case per Anziani che ha saputo realizzare denotano cura, ordine accoglienza, a dimostrazione della laboriosità dell’onestà davvero singolari e degne di ammirazione che Lei ha costantemente profuso. Personalmente da uomo e da medico porto molta gratitudine a don Peppino CIAVARELLA e sono più che certo che CRISTO RISORTO saprà sostenerLo rendendoGli giustizia.

un abbraccio. mille auguri. felice Pasqua

Nicola FUIANO