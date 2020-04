CERIGNOLA – COVID-19 – A PASQUETTA I CARABINIERI ARRESTANO UN 46ENNE PER DROGA

A Cerignola, nella tarda serata del Lunedì dell’Angelo, i militari hanno arrestato per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti” e “resistenza a pubblico ufficiale” un marocchino di 46 anni. L’uomo, alla guida di un’autovettura in località Borgo Tressanti, all’alt intimatogli dai Carabinieri, si è dato alla fuga, innescando un pericoloso inseguimento a forte velocità. Quando, dopo alcuni chilometri, i militari hanno bloccato l’auto in fuga, dalla stessa sono scesi, oltre al conducente, altri due soggetti. I tre sono fuggiti nelle campagne, al buio, ma il 46enne è stato comunque raggiunto e bloccato. Durante la fuga, i fuggitivi avevano lanciato dal finestrino due involucri, successivamente recuperati, al cui interno erano custoditi complessivamente 19 grammi di marijuana. Perquisito, il 46enne è stato trovato in possesso di altri 5 involucri, contenenti altri 5 grammi della stessa sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, per lui si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Foggia;